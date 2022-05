Il 29 maggio l’escursione concerto del Circolo Legambiente “Il Melograno” APS Penisola Sorrentina

Giunge al suo terzo appuntamento domenica 29 maggio 2022 il Programma Escursioni 2022 che il Circolo Legambiente “Il Melograno“ A.P.S Penisola Sorrentina sezione Giovani organizza, fedele alla propria vocazione di approfondire e divulgare la conoscenza delle bellezze naturali del proprio territorio , mai disgiunta dall’impegno in proposte e denunce al fine di tutelarle.

La passeggiata del 29 maggio avrà la formula già collaudata ed apprezzata dell’escursione- concerto , aggiungendo così la bellezza della musica alla magnificenza dei panorami mozzafiato e della vegetazione tipica della macchia mediterranea .

Si parte alle 8,45 (raduno alle 8,30) dalla Chiesa di Santa Maria del Castello , frazione alta di Vico Equense ( 670 mt. ) scendendo attraverso il Sentiero delle Tese (CAI 333 ) – antica mulattiera un tempo unico collegamento con i paesi della costiera amalfitana per scambi commerciali o altro – fino alla deviazione per i sentieri 331b e 331 che portano a Montepertuso , frazione di Positano (355 mt.) . Da Montepertuso ci si inerpicherà fino alla Caserma della Forestale (767 mt.) importante crocevia per gli escursionisti , dove si potrà riposare e assistere all’esibizione dei giovanissimi talenti del Quartetto Αέρας : Giuliano Di Maio, Marco Varriale , Giulia Petrone, Simona Iessi (supervisione artistica del Maestro Catello Coppola ) che eseguiranno musiche di Bizet, Tcherepnin, Offenbach, con la partecipazione delle voci di Francesca Aparo e Antonella Guida. La passeggiata si conclude tornando a Santa Maria del Castello attraverso un segmento del sentiero CAI 300(Alta Via dei Monti Lattari). La durata è di circa 6 ore .

E’ previsto anche un itinerario più breve , con andata alla Caserma della Forestale ( partenza alle 10 dalla Chiesa di S.Maria del Castello) e ritorno attraverso lo stesso sentiero(CAI 300).

La difficoltà è media per entrambi gli itinerari , necessari scarpe da trekking, berretto , acqua , colazione a sacco .

Per info e prenotazione obbligatoria: n. 3247470838 – 3335805045