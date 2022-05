I VELIERI PIù GRANDI AL MONDO SONO IN RADA A SORRENTO

Royal Clipper e Wind Surf, navi passeggeri a vela , per una straordinaria concidenza sono entrambi presenti nel golfo di Sorrento, oggi 2 maggio 2022.

Royal Clipper è stato varato in Stocznia Gdynia SA (Gdansk, Poland , 21 anni fa. Sta svolgendo una crociera di 7 giorni a 2000 dollari tra le piccole isole del Tirreno con a bordo circa 200 passeggeri.

30 Apr Departing from Civitavecchia-Rome, Italy

01 May Ponza Island, Italy

01 May Palmarola Island, Italy

02 May Sorrento, Italy

03 May Amalfi, Ravello, Italy

04 May Giardini-Naxos, Taormina, Sicily Italy

05 May Lipari Island, Aeolian, Italy

05 May Stromboli Island, Italy

06 May Gaeta, Italy 07 May Arriving in Civitavecchia-Rome, Italy

La nave Wind Surf sta svolgendo una crociera di 15 giorni, da Barcellona a Venezia. I prezzi partono da USD 5999 (tariffe in camera doppia). L’itinerario inizia il 24 aprile 2022 e termina il 09 maggio 2022.