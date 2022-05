I premiati di “Scrittore in banco”, “Favolando”, “MarediCosta”, 100 Poeti per la Pace sul Sentiero dei Limoni il 30 maggio alla XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it

Melissa Trippa dell’Istituto Istruzione Superiore “Vico De Vivo” di Agropoli e Valentina Buonocore del Liceo Scientifico“Enrico Medi” di Battipaglia prime classificate ex aequo per la sezione “Biennio”, Mirko Montella del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Salerno ed Irene Cipollaro dell’Istituto Internazionale “Mario Pagano” di Napoli prime classificate ex aequo per la sezione “Triennio”, Raffaella Stanzione del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore menzione speciale per la sezione “Triennio”, Francesco Marrazzo del Liceo Scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore primo classificato per la sezione “Maturandi” sono i vincitori del Concorso letterario “Scrittore in…banco” indirizzato alle Scuole Medie Superiori, premiati nella Chiesa del Convento di San Domenico di Maiori, con il supporto del Parlamento della Legalità Internazionale, dell’Associazione culturale “La Feluca” Maiori, dell’Associazione “Amici di San Domenico” Maiori, di Printart edizioni, nell’ambito della XVI edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Nella stessa occasione proclamata la classe III sezione Unica della Scuola Primaria “Il Piccolo Mondo” di Afragola (Na) vincitrice del concorso “Favolando” Premio Otowell.

La kermesse culturale, diretta da Alfonso Bottone, prosegue lunedì 30 maggio alle ore 19.00, sul sagrato della Chiesa di San Michele nel borgo di Torre a Minori, con l’inaugurazione de “la Panchina della Pace” in ricorrenza dei 25 anni dalla morte di madre Teresa di Calcutta, realizzata dall’artista Giuseppe Proto. Poi, lungo il Sentiero dei Limoni, poeti e poetesse declameranno i propri versi dedicati al tema della “Pace”, raggiungendo l’Azienda agricola “Cuonc Cuonc” di Vincenzo Milo e Viviana Bottone, dove sarà consegnato il premio che prende il nome dalla stessa attività. E poi i Premi MarediCosta rivolti ad autori, editori, realtà culturali “locali” che, con la loro produzione, hanno raccontato storie, personaggi, luoghi, tradizioni, atmosfere, che segnano il territorio della Costiera Amalfitana, attraverso la forma del romanzo, della poesia, del saggio, della documentaristica, o che sono “figli culturali” di questo territorio. I riconoscimenti, per l’edizione 2022, a Graziella Anastasio, Mauro Bocchio, Alessandro Bruno, Lucia Ferrigno, Pasquale Senatore, Anna Maria Tagliamonte.

Chi vuole seguire la programmazione della XVI edizione della Festa del Libro in Mediterraneo può farlo consultando il sito www.incostieraamalfitana.it e la pagina facebook @incostieraamalfitana.it, o contattando la segreteria del festival al numero 3487798939”.