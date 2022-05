Gran Carnevale Maiorese: svelate date e tema dell’edizione del 2023. La 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori non è che terminata da una settimana facendo registrare numeri da record che gli organizzatori hanno già svelato le date ed i dettagli per quanto riguarda l’edizione numero 49.

Il prossimo Gran Carnevale di Maiori si svolgerà dal 19 al 26 febbraio 2023. La 49° edizione del Gran Carnevale Maiorese inizia oggi con la pubblicazione delle date e del tema che oltre ad essere di grande attualità conferma la nostra volontà di veicolare messaggi importanti attraverso l’arte della cartapesta e dei gruppi di parata.

Gli organizzatori si riservano la possibilità di spostare le date a maggio 2023 come è già capitato l’anno corrente a causa della pandemia da Covid -19.

Il tema del 2023 sarà “la salvaguardia del pianeta e del mare…le celebrazioni UNESCO per il decennio del mare!!!”

Il nuovo bando di selezione dei progetti sarà emesso a settembre e prevedrà la possibilità di presentare bozzetti anche per maschere isolate e di gruppo, per l’arredo urbano, oltre che per la costruzione dei carri allegorici, questa scelta mira ad avvicinare sempre più artisti ed amanti del carnevale alla nostra manifestazione oltre ad avvicinare le nuove generazioni.

Due le novita: