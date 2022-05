Gran Carnevale Maiorese, premiati tutti i carri. Nei prossimi giorni date e tema della prossima edizione. “Ci siamo semplicemente ripresi la vita – scrive l’organizzazione della 48° edizione del Gran Carnevale Maiorese, sulla sua pagina Facebook – Ci scusiamo se scriviamo questo post con ritardo ma siamo rimasti letteralmente senza fiato davanti ad uno spettacolo incredibile che ha letteralmente spazzato via ansie e paure accumulate in questi difficilissimi due anni.

Abbiamo ospitato rappresentanti del carnevale di Foiano della Chiana, del carnevale di Viareggio e di Palma Campania. E’ stato poi un grande onore ricevere la visita di quasi tutti i rappresentanti dei carnevali campani più importanti.

Abbiamo impegnato alberghi e strutture ricettive per rendere al meglio l’ospitalità dei nostri ospiti qui a Maiori che si sono subito sentiti a loro agio e parte integrante non solo dell’evento ma dell’allegria dell’intera comunità.

Riepiloghiamo quanto avvenuto con assegnazione premi:

Carri Allegorici e balletti: tutti primi classificati.

Esserci sempre con la stessa voglia contro ogni difficoltà e scetticismo, contro la paura o facili alibi non meritava un vincitore ma tutti vincitori.

Complimenti ai carristi ed ai gruppi di ballo che hanno lavorato tutti insieme in un clima di grande cooperazione come un evento popolare merita.

Premio Teresa Criscuolo:

Roberta De Rosa – A.D.S.

Sara Mammato – Gli Invisibili

Veronica Esposito – Monelli

Premio Giosuè Pastore:

Filippo Lieto – Monelli/Gli invisibili

Premio Antonio Amatruda:

Gianluca Pygallus – Gli invisibili

Premio Vittorio Apicella:

Salvatore Palmieri – A.D.S.

Premio Web:

A.D.S.

Premi riconoscenza per quanto fatto in tante edizioni del Carnevale Maiorese:

Luigi Manzi

Antonio Sbozza

Franco Rumolo.

Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa, alla Protezione Civile Maiori, alla P.A. I Colibrì ed alla Millennium Costa d’Amalfi.

Grazie alla Miramare Service per la pulizia nell’area di costruzione carri e per quanto fatto in questi giorni.

Un sentito ringraziamento al Sindaco Antonio Capone per esserci stato vicino in tutte le fasi dell’evento con passione e costanza.

Alla responsabile del progetto Carnevale dott.ssa Rossella Sammarco vanno i nostri più calorosi ringraziamenti per la pazienza e la competenza oltre che per la voglia di aiutarci a crescere sempre più.

Statistica: i tour operator impegnati per il gran carnevale maiorese ci hanno raggiunto con i loro gruppi organizzati dalla Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio ed ovviamente tutte le provincie Campane.

Travelmar ha effettuato un servizio di trasporto pubblico marittimo impeccabile.

Nei prossimi giorni renderemo note date e tema dell’edizione 2023.