Gran Carnevale Maiorese: ecco i primi carri della sfilata. Ha preso ufficialmente il via il Gran Carnevale di Maiori! Oggi, domenica 8 maggio 2022, sono stati svelati i primi carri che prenderanno parte alla sfilata di questo pomeriggio.

La pandemia, infatti, ha frenato il 48° Gran Carnevale Maiorese, che è stato rinviato al prossimo mese di maggio in linea con gli altri Carnevali Storici d’Italia. La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta mercoledì 26 gennaio a Roma nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’evento tra la primavera e l’estate in considerazione di quella che era la situazione di quel periodo.

Ci ha, poi, messo lo zampino il maltempo, che nella giornata di ieri ha impedito lo spostamento dei carri allegorici al porto turistico, dove avrebbe dovuto tenersi la prima esposizione.

Per oggi, fortunatamente, tutto secondo programma: i carri allegorici sono stati trasferiti in via Nuova Chiunzi a partire dalle 11:30 e alle 16.30, prima della sfilata concerto della U.S. Naval Forces Europe and Africa Band sul Lungomare di Maiori.

Il Gran Carnevale tornerà sabato 14 maggio alle ore 20 con i balli di Latino Americani a cura del gruppo Havana Dance presso il Porto Turistico.

Domenica 15 maggio ultima sfilata dei carri allegorici sempre lungo il percorso compreso tra Via Nuova Chiunzi – Lungomare – Porto Turistico. A partire dalle ore 16:30 andrà in scena l’ultima parata del carnevale con i carri allegorici ed i gruppi coreografici a cui si legheranno anche la mascherata di gruppo “I Have a dream” di Silvano Bianchi, vincitore della sua categoria al carnevale di Viareggio 2022, e i componenti della Fondazione Carnevale di Viareggio con Ondina e Burlamacco in parata.

Al termine dell’evento un video mapping 3d dedicato al tema “Il Viaggio” che ha contrassegnato la 48esima edizione del Carnevale di Maiori ed a Teresa Criscuolo icona e volto positivo della storia dell’evento della cittadina della Costiera.