Gragnano e Agerola , blitz dei Nas. Chiuso un pastificio e sequestro a una villetta abusiva Nel corso di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai colleghi della stazione di Gragnano, del Nas e del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli, sono emerse una serie di irregolarità nel Pastificio Antiche tradizioni di via Saletta, nella periferia gragnanese. Durante l’ispezione del pastificio, è emerso anche che erano presenti sei lavorati irregolari ed un di loro non risultava neanche assunto. L’imprenditore, un 30enne di Gragnano, è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l’attività è stata completamente sospesa in attesa di ulteriori accertamenti.

Controlli sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia stabiese insieme alla stazione di Agerola anche nella cittadina agerolese. In quel caso, come accaduto già nei mesi scorsi, le irregolarità sono legate soprattutto all’abusivismo edilizio. Due persone sono state denunciate a piede libero alla Procura oplontina: si tratta della proprietaria di una villetta abusiva e del titolare della ditta che stava eseguendo i lavori non autorizzati. I carabinieri hanno infatti constatato che l’area in cui erano in corso i lavori abusivi è sottoposta a vincoli paesaggistici perché all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari. L’immobile, che sorge su un’area di circa 150 metri quadrati, è stato sequestrat