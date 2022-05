Gli ultras salutano Lorenzo Insigne. A due giorni dall’ultima partita in casa, allo stadio Maradona, di Lorenzo Insigne, il capitano incontra gli ultras partenopei, che gli regalano una targa e ai quali dice: “Oltre a ringraziarvi, voglio ribadire che anche se vado via, Napoli resterà sempre casa mia. E ogni volta che avrò tempo tornerò sempre qua. Non vi nascondo che sono tre giorni che piango di continuo, passo fuori lo stadio e mi emoziono. È stata casa mia per 10 anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò sempre Napoli nel cuore!”.