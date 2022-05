Giosuè di Vico Equense dall’Ucraina: “Prezzi raddoppiati e controlli russi, ma stiamo bene”

Positanonews ha sentito le parole di Giosuè, il portavoce del conflitto in Ucraina. Giosuè Maresca è uno chef originario di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, che vive ad Enerhodar, una città industriale dell’Ucraina sud-orientale nell’oblast’ di Zaporižžja, dove c’è una famosa centrale nucleare, sulle rive del Dnepr, si trova a tre ore circa dalla Russia e vicino alla Turchia. In base a quanto ci racconta Giosuè, il paese è ora governato dai russi, le carte di credito sono attive e il prezzo di qualsiasi merce è raddoppiato. Talvolta si incontrano posti di blocco russi, e sporadicamente si sobbalza non appena si sente qualche sparo. Nonostante tutto, la vita procede pressoché normalmente nella sua città, a parte le ostilità nei confronti di qualche sindaco filorusso.