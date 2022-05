Ginnastica Sorrento, dopo il titolo interregionale allieve Gold 1, vince la terza prova di Serie C

Podio tutto campano nella terza ed ultima prova del Campionato Interregionale di Serie C, zona tecnica 4, di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia svoltasi a Roma nella Palestra Bruno Grandi. A salire sul gradino più alto del podio della giornata è stata la Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo, collaborata da Francesca Ruoppo, Fiorella Iaccarino ed Erika Persico, con le ginnaste Roberta Asti, Giulia Donnarumma, Alessia Arnese e Viola Falcone. Alle loro spalle sono giunte Athena Angri di Rosa Cavaliere con Beatrice Puzone, Giulia Loforese, Melissa Strinati, e Arbostella 1989 Salerno di Rosaria Fiumara con Serena Labrocca, Clara Di Giorgio e Francesca Pia Marzano.

In classifica generale, Ritmica 2000 Cagliari, assente a Roma, e Athena Angri conquistano le prime due posizioni guadagnando, così, la promozione in Serie B.

Promozione, invece, rinviata al prossimo anno per Arbostella 1989, Ginnastica Sorrento, ed Evoluzione Danza Angri di Colomba Cavaliere, giunte nell’ordine al 3°,4° e 5° posto con un vivaio di tutto rispetto. Nel lotto delle venti società partecipanti, seguono in classifica generale Veseva Torre del Greco (8) di Leonilde Balzano, Azzurra Quarto (10) di Liliana Leone, Partenope Napoli (13) di Daniela Della Bruna.

Questo successo romano è una conferma per la Ginnastica Sorrento che si era già imposta al PalaVesuvio nel Campionato Interregionale di Squadra allieve Gold 1, davanti a La Verdiana Caserta di Barbara Liguori e D&G Kodokan Atena Lucana di Rosaria Bruno, mentre nelle Gold 2 il titolo era andato alla Partenope Napoli e nelle Gold 3 ad Evoluzione Danza. Per loro la fase Nazionale si terrà a Fabriano il 20-21-22 maggio.