Gennaro Iezzo salva il Botev Vratza dalla retrocessione. Approdato in Bulgaria per compiere un miracolo, Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e attuale allenatore del Botev Vratsa, è atterrato all’aeroporto di Sofia meno di un mese fa, quando la squadra era stata chiamata ai playout per cercare di salvarsi. Una situazione complessa, ma che Iezzo ha preso di petto insieme al suo staff. Oggi quel coraggio è stato premiato perché il Botev Vratza si è salvato e il Ds Francesco Orabona commenta così: “Siamo arrivati qui in un momento difficile, la squadra ormai era quasi retrocessa, veniva da risultati pessimi, del tipo: 5-0-4-0-3-1, i calciatori ormai non ci speravano più, abbiamo lavorato duramente, portando serenità, intensità e idee di gioco ma non solo dovevamo lottare per salvarci dovevamo lottare contro tanta ostilità e freddezza di alcuni dirigenti e contro le difficoltà di tutti i giorni. In tanti aspettavano la nostra retrocessione non solo dalla Bulgaria forse anche dalla Campania, ma per la gioia dei nostri ultras, della gente che ci ama e delle nostre famiglie con tanto sudore, con tanta umiltà e sacrificio siamo riusciti a salvarci”.