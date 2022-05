Gabbiano si incastra in balcone a Piano di Sorrento: salvato da cittadini e Protezione Civile

A quanto pare la presenza di gabbiani in città non è più un evento raro. Sono molte le località, non solo di mare, che registrano un cospicuo numero di questi volatili nelle aree urbane. Uno di questi, durante il consueto “giro di ricognizione” tra le strade della Penisola Sorrentina ha improvvisamente impattato contro un’abitazione a Piano di Sorrento. Non appena hanno notato il gabbiano appeso in modo anomalo alle ringhiere di un balcone in via Bagnulo, i cittadini del posto – con l’aiuto della famiglia Gargiulo e l’assessore Costantino Russo – hanno provveduto ad allertare i soccorsi. La Protezione Civile è intervenuta celermente e, grazie all’aiuto di Charly 57, l’animale è stato liberato dal parapetto in ferro nel quale era incastrato da ore.