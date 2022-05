Frana Valle delle Ferriere: lavori per servizio idrico. Progetto in corso per la viabilità

Si rappresenta che l’Ausino S.p.A. sta procedendo alla esecuzione di un intervento di by – pass della condotta idrica di Via Valle delle Ferriere, al fine di ripristinare il regolare approvvigionamento idrico al Comune di Amalfi. Lo scrive in un comunicato l’amministrazione di Scala. I lavori così come comunicato dallo stesso Ente saranno completati entro la fine del corrente mese. Per il ripristino della viabilità si sta procedendo, tenuto conto della complessità e pericolosità del fronte in frana, a redigere apposita progettazione da sottoporre agli Enti preposti per la necessaria approvazione e finanziamento. Il sindaco di Scala Luigi Mansi, ricordiamo, aveva firmato un’ordinanza con la quale vietava l’accesso al sentiero, inviando comunicazione a Genio Civile e Regione Campania per gli interventi di ‘somma urgenza’.