Forum del Sud e Rolex cup. Il porto di Sorrento ridotto a garage? Proteste anche dei lavoratori per inaccessibilità, istituita navetta

Sorrento ( Napoli ) Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Esposito noto e stimato professionista e velista

sono contento ovviamente come velista che Sorrento ospiti la Rolex cup /tre golfi . Tuttavia mi si consenta qualche dubbio a fronte delle spese fatte dal Comune (ovvero con le nostre tasche ) , a quanto mi risulta per ben 75.000 euro circa (determina 10.5.22) per realizzare gli ormeggi delle barche della manifestazione , in pratica banchine gallegianti occupanti una grande fetta del molo sopraflutto . Mi domando se questa mossa non sarà pari a quella dei tavoli e tavolini che ormai invadono in modo stabile le strade di Sorrento ? In questo caso la cosa non dispiacerebbe , tuttavia a condizione che si desse almeno possibilità ai sorrentini di ormeggiare a prezzi accettabili e non quelli praticati (in fondo il porto è costruito con i soldi di tutti) . Comunque , tornando alla Rolex cup , dal sito dell’organizzazione si evince che le regate inshore (ovvero locali) a quanto sembra si svolgono nelle acque di Capri , e dunque Sorrento ( e Piano di Sorrento) , sarebbero solo dei “garage ” … rimettendoci anche la somma di cui sopra (a tacere che l’iscrizione costa un bel pò ..) . ? Voglio infine ricordare come regate importanti come la “Peppe Cappiello” ed il “Trofeo De Martino” , organizzate gratuitamente a Sorrento con enorme sforzo da appassionati sorrentini , e che attraevano barche da ogni dove ed anche la presenza di velisti di livello internazionale , alla fine sono state abbandonate per gli innumerevoli inconvenienti portuali osteggianti ecc. : Questo è lo stato dell’arte ..

Gino Esposito

Nella redazione di Positanonews Penisola sorrentina sono giunte anche varie proteste e segnalazioni per i lavori che devono arrivare alla Marina “C’è un disagio enorme, non possiamo parcheggiare giù, ci dicono di venire con il ciclomotore nei parcheggi fuori per 5 euro al giorno ”

Il Comune ha per questo istituito una navetta

Un servizio di sosta e navetta dedicato ai pendolari del mare, in occasione del Forum Verso Sud e della Tre Golfi Sailing Week. L’iniziativa è della Società Turismo Sorrento che, fino al 25 maggio prossimo, in concomitanza con la chiusura dell’area di sosta di Marina Piccola, offrirà la possibilità al costo di 5,00 euro, di lasciare il proprio scooter al parcheggio Terminal di via San Renato ed usufruire di navette da e per il porto. Due le partenze, alle ore 6,45 e alle 7,30 e due i rientri verso il parcheggio, alle ore 18,00 e alle ore 19,10. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0818773004.

Una soluzione che tampona un momento di disagi a cui si aggiunge l’inevitabile problema traffico