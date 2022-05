Forum dei giovani di Sant’Agnello: via alla 1ª edizione della “Sant’Agnello Cup – Alilauro Gru.So.N”

Il Forum dei giovani di Sant’Agnello ha ufficialmente dato il via alla prima edizione del torneo calcistico “Sant’Agnello Cup – Alilauro Gru.So.N.”. Il torneo è patrocinato dal Comune di Sant’Agnello ed è sponsorizzato in parte dalla società Alilauro Gru.So.N..

“Dopo più di un mese di lavoro, siamo felici di partire con questa nuova iniziativa tanto richiesta dai giovani santanellesi. È da anni che non si organizzava un torneo di calcetto nella nostra Sant’Agnello. Sarà una grande occasione di socializzazione e inclusione per i tutti i partecipanti.

Grazie alla società Alilauro Gru.So.N. e in particolare al Comandante Salvatore di Leva per aver creduto nel nostro progetto e non aver esistito a stare dalla parte dei giovani. Come sempre, un ringraziamento speciale va a tutta l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Pietro Sagristani e la consigliera delegata Mariarosaria Terminiello che ci supportano in tutte le nostre attività e al parroco di Sant’Agnello Don Francesco per la disponibilità. – afferma Claudio D’Esposito presidente del Forum dei Giovani – In queste ultime settimane tanti ragazzi ci stanno aiutando nell’organizzazione dimostrandoci stima e molta voglia di fare. È davvero una grande soddisfazione avere un Forum così attivo dopo circa 5 anni dalle elezioni. Vi aspettiamo in tanti alle partite e a tutti gli eventi collaterali che stiamo organizzando!”

Possono partecipare al torneo i giovani dai 16 ai 34 anni con priorità ai residenti di Sant’Agnello.

Le partite si terranno presso il nuovissimo ‘campetto dei sette dolori’ a partire da domenica 19 giugno. Per iscriversi basta compilare e seguire attentamente tutte le informazioni contenenti nel seguente form: https://forms.gle/otUNXoNm6i87pe317