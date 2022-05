Formula 1. Al G.P di Spagna, problemi tecnici fermano Leclerc e vince Verstappen.

A causa problemi tecnici alla power unit ritiro per la rossa di Leclerc, quando era abbondantemente in testa. Nonostante qualche problema, gara totalmente in mano al campione del mondo che precede sul traguardo il compagno della Red Bull Perez e la Mercedes di Russell, quarto Sainz. A punti anche l’Alfa di Bottas. Intanto Leclerc, superato da Max nella classifica del Mondiale.

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna su circuito del Montmelò. L’olandese della Red Bull ha firmato il quarto successo stagionale, precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz. L’evento che tuttavia ha caratterizzato la corsa è stato il ritiro di Charles Leclerc. Il monegasco, partito in pole position, è stato costretto al forfait , al 27° giro,per un improvviso problema tecnico alla power unit. Il pilota della Ferrari stava dominando la gara e nel corso del 27mo giro aveva 13 secondi di vantaggio su George Russell e Max Verstappen, ma all’improvviso la sua monoposto ha perso potenza e il monegasco ha dovuto riportare la propria vettura ai box. Si tratta di un colpo pesantissimo in ottica Mondiale, visto che l’alfiere della Scuderia di Maranello si era presentato in terra catalana con 19 punti di vantaggio su Max Verstappen. Quindi seconda vittoria consecutiva per Verstappen che diventa il nuovo leader del Mondiale. L’olandese trionfa in Spagna nonostante i problemi al DRS, un fuoripista e dei sensori capricciosi che lo hanno fatto penare, ma il successo dell’olandese campione del mondo, arriva soprattutto grazie al primo problema di affidabilità della stagione per la Ferrari e per Charles Leclerc. Sul podio vanno anche Perez, che ha rispettato a malincuore l’ordine di scuderia Red Bull, e Russell. Chiude al quarto posto l’altra Rossa di Sainz. Per lo spagnolo anche un’escursione sulla ghiaia. Ottima gara di Hamilton, nonostante un contatto con Magnussen al via e la richiesta di ritirarsi non accettata dal muretto Mercedes.Il prosieguo della gara ha portanto infine a cogliere il quinto posto. Bene l’Alfa Romeo che con Bottas si piazza al 6° posto.

Classifica e ordine di arrivo del GP:



Pos. Pilota Team Tempo 1 M. Verstappen (M) Red Bull / 2 S. Perez (B) Red Bull + 26″8 3 G. Russell (B) Mercedes + 31″2 4 L. Hamilton (B) Mercedes + 39″5 5 C. Sainz (b) Ferrari + 40″5 6 V. Bottas (M) Alfa Romeo + 42″8 7 E. Ocon (B) Alpine + 72″2 8 L. Norris (B) McLaren + 75″7 9 F. Alonso (B) Alpine + 1 giro 10 Y. Tsunoda (B) AlphaTauri + 1 giro 11 S. Vettel (M) Aston Martin + 1 giro 12 M. Schumacher (M) Haas + 1 giro 13 D. Ricciardo (B) McLaren + 1 giro 14 P. Gasly (B) AlphaTauri + 1 giro 15 L. Stroll (M) Aston Martin + 1 giro 16 K. Magnussen (D) Haas + 1 giro 17 N. Latifi (B) Williams + 1 giro 18 A. Albon (B) Williams + 2 giri 19 G. Zhou (M) Alfa Romeo RITIRO 20 C. Leclerc (M) Ferrari RITIRO

Classifica mondiale Piloti

Max Verstappen (Red Bull) 110 Charles Leclerc (Ferrari) 104 Sergio Perez (Red Bull) 85 George Russell (Mercedes) 74 Carlos Sainz (Ferrari) 65 Lewis Hamilton (Mercedes) 46 Lando Norris (McLaren) 39 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 38 Esteban Ocon (Alpine) 30 Kevin Magnussen (Haas) 15 Daniel Ricciardo (McLaren) 11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 Pierre Gasly (AlphaTauri) 6 Sebastian Vettel (Aston Martin) 4 Fernando Alonso (Alpine) 4 Alexander Albon (Williams) 3 Lance Stroll (Aston Martin) 2 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1 Mick Schumacher (Haas) 0 Nicholas Latifi (Williams) 0

Classifica costruttori

Red Bull – 195 punti, 4 vittorie e 6 podi

Ferrari – 169 punti, 2 vittorie e 7 podi

Mercedes – 120 punti, 3 podi

McLaren – 50 punti, 1 podio

Alfa Romeo – 39 punti

Alpine – 34 punti

Alpha Tauri – 17 punti

Haas – 15 punti

Aston Martin – 6 punti

Williams – 3 punti

Prossima tappa già domenica prossima sul circuito cittadino di Montecarlo. Dove il pilota di casa, Charles Leclerc avrà l’opportunità di confermare i progressi della Ferrari che al momento, nostante la deblacle odierna, dimostra di essere con Leclerc la migliore vettura del lotto. – 23 maggio 2022 – salvatorecaccaviello