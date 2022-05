Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 : al Comune di Scala finanziati progetti per un totale di € 7.410.000,00

“Programma d’ interventi di mobilità sostenibile nelle Costiere Amalfitana e Sorrentina” questo il titolo del progetto che rientra tra le azioni di intervento finalizzate allo sviluppo economico e produttivo del territorio campano che la Regione ha finanziato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

All’interno di questo ampio progetto che coinvolge la Costiera Amalfitana e Sorrentina, rientra il Comune di Scala per il quale sono stati finanziati € 7.410.000,00 destinati a due progetti presentati dall’Amministrazione Mansi: “Realizzazione di una circumvallazione del Centro storico di Scala” e “Miglioramento della sicurezza e riqualificazione della rotabile SP20 e della rotabile Via Valle delle Ferriere”.

Per il progetto di “Realizzazione di una circumvallazione del Centro storico di Scala”, che rientra nel piano di sviluppo infrastrutturale dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Luigi Mansi che mira a realizzare una bretella stradale per decongestionare il traffico che grava sul centro storico che a differenza di altre aree urbane, grazie alla sua specificità architettonica ed urbanistica, merita di essere meglio valorizzato attraverso questo tipo d’intervento, per il quale è stato finanziato l’importo di € 6.028.000,00.

L’attenzione e la cura del territorio proseguono poi all’interno del progetto di “Miglioramento della sicurezza e riqualificazione della rotabile SP20 e della rotabile Via Valle delle Ferriere” che nello specifico vedrà la sostituzione delle ringhiere stradali, la sistemazione, rifacimento e realizzazione di muretti e marciapiedi che costeggiano il tratto stradale della frazione di Pontone e dell’ingresso di Scala per un importo totale di € 1.382.000,00.

Per questo progetto, nella seduta di Giunta Comunale di ieri, lunedì 16 Maggio 2022, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Scala e ACaMIR, l’ente strumentale della Regione Campania che funge da supporto tecnico, giuridico ed amministrativo che ha delegato il Comune di Scala a procedere all’attivazione di tutte le procedure di gara utili per la realizzazione dell’intervento.

Per entrambi i progetti, il Comune di Scala ha firmato il Protocollo d’intesa tra Regione Campania, ACaMIR e i Comuni della Costiera Amalfitana e Sorrentina per un importo totale di € 7.410.000,00.

Due importanti progetti che segnano il percorso di sviluppo infrastrutturale che da quindici anni porta avanti l’Amministrazione Comunale di Scala, come dichiarato dal Sindaco Luigi Mansi: “ Un progetto politico che si rispetti, per essere valido ha bisogno di poggiare su basi stabili, niente deve essere improvvisato. L’idea di sviluppo deve essere strutturata e costruita nel tempo e col tempo che certe procedure richiedono. Mi preme ringraziare la Regione Campania nelle persone del Presidente Vincenzo De Luca e del Consigliere Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare permanente per l’ Urbanistica, i Lavori Pubblici e i Trasporti che hanno per l’ennesima volta dato dimostrazione di profondo interessamento e competente dedizione al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture del nostro territorio in totale sinergia con le Amministrazioni Locali”