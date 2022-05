Folgore Massa, le parole di Mariano Ruggiero. Intervista al nostro martello Mariano Ruggiero, che da capitano ha guidato il CT FIPAV Napoli alla conquista dell’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori Campania. “In questa stagione mi sono impegnato tanto, ed è stato emozionante essere prima selezionato e poi chiamato a disputare la Final Four in un palazzetto grande e davanti a tantissima gente. In Selezione mi son trovato molto bene da posto 2: hai meno responsabilità in ricezione, e attacchi più palloni. Quando il mister ha deciso di consegnarmi la fascia, mi sono sentito ancora più responsabilizzato. Ho sempre visto i capitani alzare le coppe al cielo: è una cosa che ho sempre sognato, ed è stato bellissimo aver avuto subito la possibilità di farlo anch’io”.