Finals Giovanili Regionali Venerdì tocca a U17M e U16F. Definite le finaliste che venerdì 20 maggio si contenderanno il titolo regionale Under 17 maschile e Under 16 femminile ad Ottaviano (NA).

Per la categoria maschile, saranno il Volley Meta (3-0 in semifinale sul Pessy Project Salerno) e il Volley World (3-1 in semifinale sul De Piano Marmi): finale prevista alle ore 19.30.

Per la categoria femminile, sarà un remake delle finali U18: di fronte l’Arzano Volley (3-0 in semifinale sul Progetto Giovani Succivo) e il Molinari Napoli (3-0 in semifinale sul Volley San Potito). La finale di venerdì è prevista per le ore 17.30.

Appuntamento dunque al Palasport di Ottaviano (in via S. Leonardo). La Gis Ottaviano collaborerà attivamente all’organizzazione dell’evento.

Cambia intanto la data delle finali U15 maschile e U14 femminile, inizialmente previste per venerdì 27 maggio. Una decisione presa al fine di evitare l’eventuale concomitanza con le finali nazionali U19M e U18F delle società di Arzano Volley e Volley Meta, attualmente in corsa anche per le finali regionali delle categorie in questione. Pertanto l’ultimo atto delle regionali si disputerà lunedì 30 maggio al Palasport di Telese Terme (in via Lagni).