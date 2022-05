Finale Europa league: vincono i tedeschi dell’ Eintracht si calci di rigore

Siviglia (Spagna), 18 maggio 2022 – L’Europa League va all’Eintracht di Francoforte che supera in finale 6-5 i Glasgow Rangers dopo i calci di rigore. La partita era terminata 1-1 dopo i 90 minuti regolamentari (più recupero): vantaggio scozzese con Aribo-Ayodele, pari tedesco di Borrée. Quindi i tempi supplementari, dove il risultato non si è sbloccato nonostante un’occasionissima per gli scozzesi al 116esimo. Solo un miracolo del portiere tedesco Trapp ha evitato una rete che sarebbe stata probabilmente decisiva. Quindi la lotteria dagli undici metri, con un solo errore, fatale, da parte del gallese (ex Juventus) Aaron Ramsey al penultimo tiro per gli scozzesi.