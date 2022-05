Final Four, Arzano e Meta regine della pallavolo. Archiviata la prima Finals giovanile in casa C.R. Fipav Campania. La Palestra C del PalaVesuvio di Ponticelli è stata teatro delle sfide valide per assegnare il titolo Under 18 femminile e Under 19 maschile. In campo Arzano Volley Molinari Volley Ponticelli per la sfida femminile e Volley Meta ed Elisa Volley Pomigliano a contendersi il titolo U19 maschile. Vittorie senza appello per le due società campane che negli ultimi tre anni hanno dominato il panorama pallavolistico giovanile campano: sia Arzano Volley che Volley Meta hanno impiegato poco più di un’ora per mettere in bacheca un nuovo titolo regionale confermandosi società leader per programmazione e sviluppo tecnico di atlete e atleti.

Le partite

Il pomeriggio della Palestra C si è aperto con la sfida femminile tra le selezioni Under 18 di Arzano Volley e Molinari Ponticelli. Le arzanesi di coach Marino, detentrici degli ultimi 2 titoli Under 18 regionali, partono forte mettendo in seria difficoltà le padrone di casa del Molinari Ponticelli. Dopo una brevissima fase di studio, il primo set vede Arzano vincere 25-16. Stesso canovaccio nel secondo parziale con Fusco e compagne che impongono il ritmo e dall’altra parte il Molinari che prova a restare in scia. Nonostante le buone giocate di Greco, le partenopee cedono 25-19 nel secondo parziale per poi arrendersi definitivamente nel terzo 25-18.

Subito dopo la finale femminile è toccato ai ragazzi di Volley Meta ed Elisa Volley Pomigliano scendere in campo per il titolo regionale U19. Come nella sfida femminile, all’Elisa Volley spetta fare i conti con chi domina da tre stagioni le categorie giovanili campane. Un’egemonia che neanche i ragazzi di coach Delfino Leone riescono a fermare cedendo 3-0 (25-14; 25-12; 25-19) sotto i colpi di Antonino Russo e compagni. Applausi per i campioni in carica del Volley Meta ma anche per l’Elisa Volley che ha dato tutto per provare a frenare lo straripante Volley Meta.

La premiazione

Molinari Ponticelli ed Elisa Volley Pomigliano D’Arco, rispettivamente seconde classificate nei tornei regionali U18 femminile e Under 19 maschile, sono state premiate dai Consiglieri Regionali Massimo Luciano, Lino Toscano, Gino Saetta ed Umberto Capolongo. A premiare le due squadre vincitrici sono stati invece, il presidente del C.R. della Fipav Campania, Guido Pasciari, e il Consigliere Federale, Felice Vecchione.

“Complimenti a queste quattro squadre per lo spettacolo offerto – ha dichiarato Guido Pasciari – sono molto felice di vedere come le nostre società si stiano dedicando alla crescita dei giovani mettendo in campo competenze e passione. Volley Meta e Arzano Volley sono gli esempi più evidenti di questo approccio che speriamo possa fungere da volano per tutto il movimento. Congratulazioni ai vincitori e un forte in bocca al lupo a chi oggi esce sconfitto solo nel risultato dal campo. Lavorate duro, lavorate con passione e potrete raccogliere anche voi le giuste soddisfazioni”.