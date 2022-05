FIAT 500 IN RADUNO A SORRENTO. video e foto

Appuntamento in Piazza Angelina Lauro a Sorrento per decine e decine di Fiat 500 , provenienti da tutta Italia. Organizzato dal Club 500 Penisola Sorrentina, questo incontro articolato in più giorni, favorisce e permette un turismo di conoscenza, basato sull’ospitalità e sull’amicizia. In un epoca in cui imperversano sulle nostre strade suv sempre più grandi e tecnologici, veloci e con cambio automatico, il messaggio che voglio lanciare questi appassionati è che piccolo è bello , è italiano.