Feltri e dintorni

Forse il dott. Feltri, apprezzato ma non osannato nè troppo considerato giornalista (maggiormnente per le sue infelici uscite), non ha fatto caso che , mentre si affrettava a diminuire le bellezze e la storia di Sorrento, nella vicina Piano era in programma la giornata della prevenzione dal titolo “pienza ‘ a salute” Tutto si addice al personaggio, sempre incazzato con il mondo intero, che l’altra settimana, prima di dedicarsi a Sorrento, rivolse la sua stanca attenzione alla Ucraina. Feltri addossava la maggior parte delle colpe della continuazione della nefasta guerra al presidente della sfortunata nazione.

Dopo il pensionamento, certi personaggi (non tutti per fortuna) dovrebbero scomparire dai video, dai meetings, dalle discussioni.