FC Costa d’Amalfi, l’U17 conquista il torneo di Carnevale. L’Under 17 del Costa d’Amalfi si aggiudica la 1ª edizione del Torneo Gran Carnevale di Maiori, battendo in finale, ai calci di rigore, il Nocera Soccer. È stata una due giorni intensa, che ha visto sfidarsi 4 squadre: Costa d’Amalfi, Olympic Salerno, Lions MM Montemiletto e Nocera Soccer. Nella prima giornata nette vittorie per i costieri e i nocerini, che quindi si sono ritrovati di fronte nella finalissima di quest’oggi. Dopo una gara intensa, e finita 1 a 1 con rete di Serretiello, sono stati necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice. Dopo due errori ad uno sono proprio i biancazzurri a trionfare, ed a vincere questa prima edizione. Mattatore del torneo, Luigi Esposito, che vince il titolo di capocannoniere, dopo aver realizzato 4 reti in 3 gare disputate. Complimenti ai nostri ragazzi per la vittoria, ma un applauso va a tutti le squadre che hanno partecipato.