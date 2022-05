Favola Salernitana: Bonazzoli offre brioche con gelato a centinaia di ragazzi. Lo aveva promesso Federico Bonazzoli: brioches con gelato gratis ai suoi tifosi in caso di salvezza. E così, l’attaccante della Salernitana mantiene la sua parola: convocazione via social e circa mille persone, soprattutto giovanissimi tifosi, hanno risposto all’appello. Traffico in tilt a Salerno e cori da stadio per il calciatore.

Continua la favola della Salernitana, che festeggia la salvezza e resta in Serie A nonostante la sconfitta dell’ultima giornata di campionato. È bastato, infatti, il pareggio del Cagliari per far sì che la favola continuasse. Mai una quota salvezza così bassa: 31 punti… ma che rientro della Salernitana con il timoniere Nicola e il navigatore Sabatini. La salvezza straordinaria, perché quasi impronosticabile, di una squadra che fino a poco più di un mese fa la squadra era ultima in classifica.

E a Salerno la festa continua.