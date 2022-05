Famiglia del salernitano senza acqua da due giorni. Dalla penisola sorrentina interviene Radioemergency Terra delle Sirene

Provvidenziale nella giornata di oggi l’intervento dell’organizzazione no-profit Radioemergency Terra delle Sirene gruppo RNRE della penisola sorrentina nell’aiutare una famiglia del salernitano in difficoltà dopo la richiesta di aiuto da parte del carottese Domenico Cinque che così scrive: «Potenza delle associazioni di protezione civile della penisola. Mi giunge notizia che una famiglia che conosco di un comune del salernitano è da due giorni senza acqua ed è impossibilitata per motivi di salute a provvedere in proprio. Volendo aiutarla provo inutilmente a contattare i recapiti ufficiali delle autorità di quel comune. Per fortuna ho gli amici di Radioemergency Terra delle Sirene gruppo RNRE che contattati si mobilitano ed in pochissimi minuti tramite i loro collegamenti risolvono il problema nonostante la distanza che ci separa dal comune interessato. Grazie a tutti loro per l’efficienza dimostrata».

Un ottimo lavoro ed una grande disponibilità che ha permesso di dare sollievo alla famiglia in difficoltà, come commenta Radiomergency Terra delle Sirene: «Oggi noi di Radioemergency Terra delle Sirene gruppo RNRE abbiamo aiutato a risolvere un grosso problema ad una famiglia in difficoltà. La soddisfazione di esserci riusciti perché siamo una squadra affiatata».