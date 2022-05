Esordio vincente con il Sorrento per mister Russo. La prima partita, alla guida della prima squadra del Sorrento per Giulio Russo, è terminata con una vittoria per i rossoneri. Dopo l’esonero di Cioffi, infatti, la società costiera ha affidato l’incarico di terminare il campionato a colui che ha guidato la juniores nel modo migliore possibile, portandola al primo posto in classifica del girone. Col Lavello una vittoria tutt’altro che scontata, che il ct commenta così: “Abbiamo ottenuto una buona vittoria contro un’ottima squadra, venuta qui con l’obiettivo di scongiurare il pericolo playout. Ringrazio i miei ragazzi che hanno combattuto su ogni pallone. Da esterno posso dire che il Sorrento ha fatto un buon percorso in campionato e, il non aver raggiunto i playoff, ha fatto calare l’attenzione nelle ultime gare”, conclude.