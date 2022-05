Enogastronauta. A Sant’Agnello il ristorante Calise aggiunge anche la pizzeria

Sabrina ed Enzo,i titolari, sono una affiatatissima coppia dedita all’accoglienza e ai tavoli. E’ cosa rara ai tempi odierni, poter dialogare col patron. Molto noti alla popolazione, in periodo di covid hanno distribuito gratuitamente centinaia e centinaia di pasti. L’aggiunta della pizzeria al ristorante, in questi giorni, sarà sicuramente una proposta vincente. Arturo, il pizzaiolo é noto in tutta la penisola sorrentina per la sua lunga e dinastica esperienza lavorativa. Le 4 pizze che abbiamo gustato, erano tutte semplici e notevoli per ingredienti, calibratura e dosaggio. L’attenta cottura è elaborata in modo che la mozzarella non si fonda. Altrettanto per quella di bufala, che non deve essere accompagnata da molto pomodoro,come mi ha confidato il maestro pizzaiolo Arturo. L’ambiente è raffinatamente organizzato su più livelli, la sala e roof garden sono decorati ed eleganti. Cosa importantissima, il parcheggio convenzionato di fronte.

Recensioni varie sui social :

“Bravissimo lo chef e super brava Sabrina, che è di una gentilezza infinita.”

“Unico piccolo neo (almeno per questa sera) poca varietà di pesce fresco.”

“Da provare la crema di Nutella una chicca imperdibile .”