Enel , Black out improvviso a Positano e Piano di Sorrento . E a Meta senza acqua arriva autobotte. Segnale d’allarme per l’estate?

Enel , Black out improvviso a Positano e Piano di Sorrento . Segnale d’allarme per l’estate? Dalle 11,20 alle 11,35 circa è mancata l’energia elettrica nel comune della Costiera amalfitana e in quello della Penisola Sorrentina, forse anche in quelli limitrofi. Un black out al momento senza alcuna spiegazione , speriamo bene per il prosieguo della stagione turistica nelle due località della Campania

Ancora più preoccupante la possibile mancanza d’ acqua, domani a Meta ci vorrà l’autobotte a quanto pare

La Gori comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14 di mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 4 di giovedì 26 maggio 2022, nelle seguenti zone di Meta: Corso Italia, Strada Statale 145 Penisola Sorrentina, Via Alberi, Via Camaldoli, Via Casa Iaccarino, Via Casa Lauro, Via Cavataccio, Via Cesina, Via Cesine, Via Mariano Ruggiero, Via Nuova Alberi e Via Tommaso Astarita.

La Gori ha previsto l’istituzione di un servizio sostitutivo con autobotte in località Fornacelle – Via Raffaele Bosco, Comune di Vico Equense. Dalle ore 14 alle ore 22 del 25 maggio 2022.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.