Empoli – Salernitana ultima spiaggia, seimila granata a sostenere. La Salernitana ci crede: sono circa seimila i tifosi giunti in Toscana per dare un supporto agli uomini di mister Nicola, impegnati in una battaglia contro l’Empoli, per cercare di salvarsi e non abbandonare la massima serie. Ci crede anche il patron Iervolino che, alla vigilia del grande match, ha dichiarato: “Forza ragazzi, andiamo a vincere! Siete fantastici e vi siamo vicini con tutto il nostro amore. Stiamo scrivendo la pagina di storia più bella del calcio italiano, fatta di passione, di orgoglio, di speranza e di sacrificio. Avanti tutta!”. Appuntamento dunque al Castellini, questo pomeriggio alle 15, per la gara che darà il via alla 37esima giornata di campionato e che potrebbe delineare già qualche matematica retrocessione, come quella del Venezia che giocherà contro la Roma alle 20:45.