Elezioni comunali a Pimonte, è corsa a tre: ecco le liste

Sono 89 i Comuni della Campania chiamati al voto per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Le Elezioni amministrative 2022 si terranno il 12 giugno, il turno di ballottaggio il 26 giugno. In provincia di Napoli sono 13 i Comuni al voto per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del sindaco. Tra questi i più popolosi sono Pozzuoli, Acerra, Portici e Nola. A Sant’Antimo si torna a eleggere il sindaco dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Nel napoletano si vota anche a Barano d’Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano. Non si voterà a Torre Annunziata dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Tra questi anche il comune di Pimonte, che presenta tutti i candidati a sindaco e i relativi candidati consiglieri comunali.

Candidato a sindaco: Somma Francesco

SiAmo Pimonte

Attianese Mafalda

Donnarumma Maria (Marilù)

Iovine Simona

Starace Annalisa

Aiello Vincenzo

Somma Dario

Balestrieri Luca

Somma Pasquale (Giango)

Grosso Alberto

Somma Ferdinando

Minieri Davide

Palomba Carmine (Palommiello)

Candidato sindaco: Pietro Apuzzo

Pimonte è – per il bene comune

Palummo Antonio

Ospizio Anna

Fortunato Lorenzo

Gargiulo Ferdinando

Saggese Ernico

Sabatino Paola

Balestrieri Maria Luisa

Romano Giovanni

Di Maio Maria Rosaria

Marrazzo Angelica

Aiello Raffaele

Cuomo Caterina

Candidato a sindaco: Marianeve Tramontano

Pimonte Viva

Apuzzo Ernesto

Attianese Salvatore

Cuomo Carlo ( Giancarlo)

Di Martino Rosa

Imparato Antonio

Menfana Valentina

Nastro Anna

Palomba Giuseppina ( Giusy)

Scala Emidio

Somma Anna

Somma Gennaro (Pilos)