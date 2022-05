Ecco “Villa Zagara” il gioiello che ospiterà il presidente Mattarella con 400 ospiti per la cena, Sorrento sotto presidio

Sorrento ( Napoli ) . L’appuntamento è per il 13 e 14 maggio 2022, presso “Villa Zagara”, dove si terrà il summit “Verso Sud”, in una cornice da sogno che ospietrà una cena con 400 invitati alla presenza del Presidente del Repubblica Sergio Mattarella. Sorrento sotto presidio, misure di sicurezza e per la viabilità prese dal sindaco Massimo Coppola, ma ieri vi sono stati anche decine di agenti che hanno ispezionato tutta la zona per sicurezza.

Circondata dalle antiche mura della città di Sorrento,” Villa Zagara” è la location ideale per dare forma a grandi eventi.

Fiore all’occhiello di “Villa Zagara” è l’esterno circondato da un giardino segreto dove potrete trovare olivi, cipressi, ortensie, noci, limoni, aranci e tante altre piante e profumi. “Villa Zagara” è attualmente di proprietà della famiglia Acampora – Apreda, che lavora ogni giorno per raggiungere un obiettivo ambizioso: regalare esperienze uniche e indimenticabili. Avendo lavorato per anni nel settore dell’ospitalità, sono in grado di fornire servizi di alta qualità e personalizzati ai propri clienti. La famiglia è costantemente alla ricerca di nuovi modi per crescere ed evolversi adattandosi alle mutevoli preferenze degli ospiti, valorizzando sempre la cultura e le tradizioni che rendono la villa un luogo vivace e suggestivo. Famiglia e passione per l’ospitalità sono i loro valori principali che consentono loro di creare un’atmosfera memorabile a “Villa Zagara”.

Siamo certi che, coccolati dallo staff di questa struttura, il nostro Presidente e tutti gli ospiti apprezzeranno ancor di più le bellezze della penisola.