È Zelensky la persona più influente dell’anno per lettori del Time. Volodymyr Zelensky occupa il primo posto nel sondaggio dei lettori del Time sui personaggi più influenti. Con oltre 3,3 milioni di voti, il presidente ucraino conquista il 5% delle preferenze. Zelensky è a capo del Paese da aprile dal 2019, quando superò il predecessore Poroshenko con oltre il 70% dei voti al secondo turno delle elezioni presidenziali. Quando scelse di scendere in politica, Zelensky era già conosciuto da molti in quanto comico e personaggio di una serie televisiva.

Al secondo posto della classifica troviamo Elon Musk, CEO di Tesla e di SpaceX, che riceve il 3,5% dei voti. La rivista Time già lo scorso anno aveva nominato il miliardario statunitense “Persona dell’anno 2021”. Dal possibile acquisto di Twitter alle ultime accuse di molestie sessuali, negli ultimi mesi Musk continua a fare notizia. Il social ha accettato la sua offerta da 44 miliardi di dollari ma per il momento la trattativa è in stand-by.

Con il 3,4% dei voti il premier birtannico Boris Johnson conquista l’ultimo gradino del podio. Nonostante le critiche ricevute per le feste durante i mesi della pandemia, i lettori hanno ritenuto Johnson una delle persone più influenti dell’anno.

Al quarto posto della classifica non troviamo un singolo personaggio, bensì tutta la categoria degli operatori sanitari. Medici, infermieri e Oss, fondamentali per la lotta contro il Covid-19, conquistano il 3,2% dei voti.

A chiudere la top 5 delle persone più influenti del 2022 secondo i lettori del Time troviamo il presidente statunitense Joe Biden. Il capo della Casa Bianca, che negli ultimi mesi ha guidato gli Stati Uniti nella risposta all’invasione russa dell’Ucraina, ha ottenuto il 3,1% dei voti. Il resto della classifica sarà pubblicato il 23 maggio.

Fonte Skytg24