È il Monza la terza squadra promossa in serie A. Ad una pienissima Arena Garibaldi si attende di sapere chi tra il Pisa e il Monza sale in serie A. All’andata gli ospiti hanno vinto per 2-1, ma sull’ostico campo toscano nulla è facile. Dopo solo 52 secondi dall’inizio del match, infatti, il Pisa va in vantaggio e dopo 10 minuti raddoppia. Gara di fuoco e il Monza accorcia le distanze con Machin. Nella ripresa con un batti e ribatti Gytkjaer ripristina la parità, che manderebbe i lombardi in A, ma al 90′ in nuovo entrato Mastinu ridà la speranza al Pisa con un sinistro che spiazza Di Gregorio. Il tempo regolamentare finisce 3-2 per i padroni di casa e si va ai supplementari. In tribuna d’onore Berlusconi, la compagna Marta e Galliani ad assistere allo spettacolo e ad esultare per i gol di Marrone e Gytkjaer che mandano direttamente il Monza in serie A.