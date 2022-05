Due leggere scosse di terremoto in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, in provincia di Salerno sono state registrate due leggere scosse di terremoto.

A restituirne i dettagli, come sempre, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa che ha interessato la provincia di Salerno è stata registrata intorno alle ore 6 di ieri mattina, con una magnitudo di 2.4, con una profondità di 292 km.

Proprio per la scarsa forza del fenomeno tellurico, perché si è verificato in mare a largo della costa di Sapri e per la profondità dell’epicentro, il terremoto non è stato avvertito da nessuno e non ha provocato alcun danno.