Due auto in fiamme a Conca dei Marini: intervengono i Vigili del Fuoco

Paura tra i residenti di Conca dei Marini, in costiera amalfitana, per due auto in fiamme. Nel primo pomeriggio di oggi, un’auto parcheggiata in una zona verde in via Primo Maggio ha preso fuoco. Le fiamme si sono poi estese alla vettura adiacente, creando una coltre nube di fumo nero e fiamme. Celere intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, che con due automezzi ha prontamente messo in sicurezza la zona per poi effettuare i dovuti rilievi.