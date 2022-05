Dopo 26 anni la Cremonese torna in A. Festeggiano i tifosi lombardi ed esultano mister Fabio Pecchia e Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli. “È una soddisfazione grandissima, con tanti giovani in un campionato difficilissimo – esordisce Pecchia ai microfoni di Sky -. Abbiamo fatto qualcosa di storia. Braida ha avuto fiducia in me e ora dopo 18 mesi questo è un giusto premio per tutti. La squadra è composta da vecchi e giovani, ma l’età media è la più giovane del campionato. Uno spot per tutto il calcio italiano”. Promosso anche il Lecce, che battendo il Pordenone, ritorna nella massima serie. Le parole di mister Baroni: “Era giusto finisse così. Un campionato straordinario. Questo è un un gruppo incredibile, che si è costruito giorno dopo giorno. Fatto qualcosa d’incredibile. A Corvino avevo promesso di riportarlo in Serie A con la sua città”.