Domenica sera a Villa Fiorentino i “Songs for Ulan” in “Sailors, Rocks and Islands”

Sorrento (NA) Domenica 22 maggio, con inizio alle ore 20:00 e ingresso gratuito, si terrà a Villa Fazzoletti il concerto dei Songs for Ulan “Sailors, rocks and islands” un’occasione unica per gli amanti della musica inglese d’autore e per tutti coloro che amano il mare giacché come dichiarano gli stessi musicisti in sede di presentazione l’esibizione di domenica sera è dedicata al mare, si nuoterà con i delfini di David Bowie, sulla nave di Nick Cave, arrivando alle isole dei King Crimson. A esibirsi saranno musicisti che da anni onorano ed esaltano con passione e competenza la musica d’autore e soprattutto quella indipendente avendo condiviso il palco spesso e volentieri con artisti come Goodmorningboy (Iacampo) e Musical Buzzino (Lorenzo Corti), Paolo Benvegnu’ , Marco Parente, Hugo Race , Cesare Basile, Roberto Angelini, Rodrigo D’ Erasmo etc. A Sorrento dunque potrete ascoltare: Pietro De Cristofaro (Nani Sordi The Pig/The Captain & The Flower in March, Lemonkillers) compositore e chitarrista la vera anima del progetto musicale “Songs for Ulan”, una delle realtà più solide del panorama musicale partenopeo, dal 2003 in bilico fra folk, blues, rock, psichedelia ed elettroacustica con all’attivo quattro dischi pubblicati dall’etichetta fiorentina Stoutmusic e impreziositi dalla produzione artistica di Cesare Basile. Con lui Fulvio Di Nocera aka Scapestro, al basso, presente sulle maggiori piattaforme in questi giorni con il suo ultimo album “È il bene che resta” definito dai critici “bignami perfetto del nuovo cantautorato made in Napoli”. Alla batteria l’inossidabile Floro Pappalardo (The Flower), guest: Roberto Porzio (Piano e Tastiere), Laura Celentano (voce) e Rudy Esposito al basso. Ho lasciato per ultimo Alfonso (Fofo’) Bruno (Nani Sordi, Francesco Di Bella & Ballads Cafe’) che la sua chitarra elettrica sta ai “Songs for Ulan”, come quella di Robert Fripp sta ai King Crimson, ma soprattutto attingendo alla sua cultura musicale (quella di Fofo’ intendo, non la mia da cronista di periferia) vi dico che solo l’ascolto di “Islands” che firmano Robert Fripp e Peter Sinfield nel 1971, vale il posto in prima fila a Villa Fiorentino. Onorati quindi i diavoli cremisi londinesi, ci sarà da divertirsi con Nick Cave e la sua nave (a proposito Nick Cave & The Bad Seeds sarà il 4 Luglio 2022 all’Arena di Verona, prendete nota!), e dulcis in fundo il Duca Bianco e i suoi delfini. Nel 1977 David Bowie pubblicava il suo famosissimo album Heroes. Il brano “I wish you can swim. Like the dolphins, like dolphins can swim”, stregò intere generazioni e Rolling Stone lo inserì al 42esimo posto delle 500 canzoni migliori di tutti i tempi. Nel 2009 il regista Louie Psihoyos lavorava al documentario “The Cove – La baia dove muoiono i delfini”. Un docufilm che denunciava l’annuale caccia ai delfini che si tiene al largo della città costiera di Taiji, in Giappone, in quella che è tristemente denominata la “baia della morte”. Ogni anno in queste acque centinaia di delfini vengono condotti in branco verso le coste dai pescatori, intrappolati nell’acqua bassa e poi uccisi. In questa occasione, l’acqua del mare si tinge di rosso. Gli animali vengono poi macellati sul posto e la loro carne è destinata al consumo alimentare. Il documentario di Psihoyos ebbe successo e fece conoscere a tutto il mondo l’orrore che ogni anno si consuma lungo la costa di Taiji; nel 2010 la pellicola vinse anche il premio Oscar. Cosa hanno a che fare i versi di David Bowie con tutto ciò? Quando venne il momento di trovare la colonna sonora dei titoli di coda del documentario, il regista non poté fare a meno di pensare a Heroes del Duca Bianco. Bowie era animalista e diede l’immediato nulla osta a utilizzare la sua canzone per la colonna sonora e non solo: per la licenza di Heroes fece pagare solo una cifra simbolica. Da quel momento Heroes di David Bawie è diventato un vero e proprio inno al rispetto della vita della fauna marina. Fofò, Pietro, Scapestro, Floro, Roberto, Laura e Rudy non potevano scegliere brano migliore per raccontarci il mare.

di Luigi De Rosa

David Bowie (1957 -2016)

Link utili: https://www.facebook.com/events/423264122967540?ref=newsfeed