Domenica il via al Gran Carnevale di Maiori: gli orari delle corse Sita. Domenica 8 e domenica 15 maggio 2022, per consentire lo svolgimento della sfilata di Carnevale, il Comando di Polizia Locale di Maiori ha emesso la comunicazione nr 0378 del 9.3.2022 che stabilisce la chiusura al transito veicolare, dalle ore 18:30 alle ore 20:30, del tratto di strada della SS 163 dal Km.34,500 al Km. 35,300 (Lungomare G. Capone).

Pertanto SITA SUD AUTOLINEE comunica che:

sull’autolinea “Amalfi-Minori-Maiori-Cetara-Vietri Sul Mare Salerno” saranno sospese le seguenti corse:

– Da Amalfi per Salerno ore 18:00 – 19:00;

– Da Salerno per Amalfi ore 16:30 -17:30.

In alternativa saranno effettuate le seguenti corse:

– Maiori – Cetara – Vietri – Salerno ore 18:20 – 19:20;

– Salerno – Vietri -Cetara – Maiori ore 16:30 – 17:30;

– Amalfi – Minori – Maiori ore 15:00 – 16:00 – 20:15;

– Maiori – Minori – Amalfi ore 15:25 – 16:25 – 20:40;

– Amalfi – Minori ore 17:30 – 18:30 – 19:30;

– Minori – Amalfi ore 18:00 – 19:00 – 19:45.

Le corse sopra indicate da e per Maiori, saranno attestate all’hotel Splendid, mentre quelle da e per Minori, saranno attestate al piazzale-parcheggio adiacente al Lungomare California.

Inoltre, a causa della sospensione del traffico veicolare in via Nuova Prov.le Chiunzi SP2, dall’incrocio con via Roma e fino all’incrocio con la SS163 nelle giornate del 08 e del 15 Maggio 2022, dalle ore 00:00 alle ore 18:30, saranno sospese le seguenti corse sull’autolinea Maiori – Tramonti:

– Tramonti (Polvica) – Maiori ore 05:40 – 13:35 – 15:00;

– Maiori – Tramonti (Polvica) ore 12:35 – 21:25 – 22:00.