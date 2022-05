Domani alle 16 Sorrento Juniores- Lavello. Alla vigilia dell’importantissimo match contro il Lavello, che potrebbe far chiudere il campionato il Sorrento Juniores al primo posto in classifica del girone M, mister Russo ha affermato che: “Ci apprestiamo a vivere l’ultima giornata di campionato e grandi emozioni e ci teniamo a fare bella figura: massima attenzione e massima concentrazione, come del resto è necessario in sfide del genere che nascondono sempre qualche rischio – afferma -. Nel calcio ne ho viste tante e quindi sto caricando i ragazzi a dovere perché vogliamo chiudere in bellezza, festeggiare e poi pensare alla fase finale che ci aspetta. Vogliamo restare imbattuti e chiudere alla grande”.