Dolore a Salerno: Felice ha perso la vita a soli 27 anni, oggi i funerali. Nella giornata di ieri, a Salerno si è consumata una tragedia: Felice Vicinanza, ragazzo di soli 27 anni, è deceduto lasciando nello sconforto la famiglia, i parenti e tutti gli amici.

Tanti i messaggi lasciati sui social che palesano il sentimento di tristezza e confusione per una morte troppo prematura. I funerali si terranno oggi, 7 maggio, alle ore 16:30 presso la Chiesa di S. Croce a Giovi. La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega sita in via Cappelle Superiori, 3 Salerno.

Questo il commovente messaggio da parte di sua cugina Margherita:

“Io non trovo le parole … non ci riesco quando sei bello come il sole, hai una famiglia che ti ama da morire e nonostante tutto hai il buio dentro e decidi che il tuo percorso finisce qui. Non riesco a trovare le parole per esprimere il gelo che ho sentito ieri, nell’ apprendere la notizia, e che sento tuttora. Ti mando un abbraccio, Cuginetto mio, riposa in pace. Con tutto il mio cuore abbraccio voi, zia, zio, Erika. Proprio voi non meritavate tutto questo. Vi voglio bene. Non faccio che pensare a voi”.