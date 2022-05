Dolore a Ravello: ci lascia Raffaela Vitagliano, coniugata Ruocco

Nel paese di Ravello, in costiera amalfitana, si è spenta l’anima buona della signora Raffaela Vitagliano, coniugata Ruocco. La famiglia ne annuncia addolorata la perdita e la affida tra le braccia del Signore affinché possa riposare per sempre nella pace più totale. I funerali della cara Raffaela si svolgeranno sabato 28 maggio alle ore 9.00, presso il Duomo di Ravello. La famiglia tutta ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nella celebrazione Eucaristica. La redazione tutta di Positanonews esprime il suo cordoglio alle famiglie Vitagliano e Ruocco per il dolore immenso che improvvisamente li ha colpiti.