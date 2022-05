Diletta Leotta a Salerno e in costiera amalfitana per raccontare la vita di Franck Ribéry

Diletta Leotta si geolocalizza su Instagram in costiera amalfitana e sbarca a Salerno per raccontare uno dei campioni sportivi più immensi della storia: Franck Ribery. Calciatore in forza alla salernitana, Ribery vanta un palmarès che farebbe invidia a qualsiasi calciatore. Il suo passato al Bayern Monaco non è da meno, e per tale motivo i tifosi della salernitana lo elogiano per il suo carisma.

Linea Diletta è il programma DAZN condotto dalla splendida Diletta Leotta che nel corso di questi ultimi anni ha scalato le classifiche attestandosi tra le più seguite giornaliste sportive. Diletta, nella sua omonima trasmissione, racconta la vita dei grandi campioni di ogni sport, e lo fa al di fuori dal campo, dal parquet o dalla pista. La stessa cosa è avvenuta con Ribery oggi.

Diletta ha raccontato in mare aperto tra pescatori, sogni di salvezza, e “un capitano che trasmettere joe de vivre”. Ribery si è confidato sulla sua vita e il suo rapporto con i tifosi salernitani, che definisce speciali: “L’Arechi è un po’ speciale. Non è uno stadio troppo grande, ma si fa sentire: ti dà qualcosa di diverso rispetto a tanti grandi stadi che ho conosciuto nella mia carriera. I tifosi sono vicini ai giocatori, si fanno sentire dal primo all’ultimo minuto”.