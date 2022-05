Diamo una mano : appello agli imprenditori minoresi “CI SI POTEVA MUOVER CON NETTO ANTICIPO DI TEMPO”

Minori ( Salerno ) . Un appello dalla cittadina della Costiera amalfitana da parte di Gaspare Apicella pilastro di Positanonews in Costa d’ Amalfi, non solo giornalista, professore stimato in pensione del glorioso Turistico, ma anche imprenditore illuminato e uomo sensibile e generoso , sopratutto un uomo che ama la sua Terra. Bravo Gaspare con stima e affetto tutta la redazione condivide il tuo pensiero, il pensiero di chi ama il proprio paese e questa che chiamiamo, a volte impropriamete, Divina Costiera

Il tempo passa inesorabilmente, particolarmente per gli ultra settantenni, ed allora, in tempo utile, è opportuno, per il bene del nostro borgo, darsi da fare per approntare una compagine che continui quanto preparato dall’ammin istrazione in azione, mettendoci naturalmnente del suo, anche modificando qualcosa. Perchè tutti annunciamo di voler ,il bene del proprio paesino, ma nessuno lo dimostra appieno. Perchè c’è un pò di scontento in giro, come, per fare un esempio, non era affatto necessario lo spostamento della fontana moresca nell’approssimarsi della stagione lavorativa totale: CI SI POTEVA MUOVER CON NETTO ANTICIPO DI TEMPO.

Quindi quei minoresi che hanno dimostrato di saperci fare, formerebbero un grupopo ben nutrito per scegliere quanti dovrebbero essere portati al giudizio dell’elettorato e quanti dovrebbero affiancare gli eventuali eletti.

E ci rivolgiamo (scusate l’ardire) a Salvatore de Riso, Carlo Mansi, Tonino di BIanco, Carlo de Riso, Ennio Cavaliere, Adele de Paola, Alessandro Gambardella, Michele Somma, Michele Ruocco, Pinuccio Apicella, Lucia Amato, Angelo Sammarco medico.E, scusate se abbiamo omesso qualcuno. si possono proporre quando vogliono.

Dimostrate nel pubblico quanto avete saputo fare e costruire nel privato.

Prendete per mano , con la vostra mano sicura, Minori; affiancate, se volete, l’attuale primo cittadino, controllatene il pubblico agire. E…AVANTI TUTTA!

Cercate di portare Minori alla vecchia considerazione senza approntare mastodontiche ed i nutili opere pubbliche, ma con progetti utili al lancio turistico-economico, nell’interesse di tutti.

Spogliatevi tutti del vostro colore politico.