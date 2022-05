Cava de’ Tirreni ( Salerno ) Della Monica assolto per la terza volta Assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa di bancarotta. Ed è la terza in meno di un anno per

Antonio Della Monica , l’ex patron di Cavamarket nonché presidente per un periodo della Cavese calcio. La vicenda giudiziaria, questa volta, riguarda la società Artica Sas (poi diventata srl): una delle società della galassia Cavamarket. La sentenza di assoluzione è stata letta giovedì dal presidente della terza sezione penale del Tribunale di Salerno, Vincenzo Ferrara . sono stati

assolti, sempre perché il fatto non sussiste, anche gli altri coimputati Salvatore D’Andrea , Giovanfrancesco Capasso e Giuseppe Esposito . Una buona notizia per loro