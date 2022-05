Dall’Arizona a Positano per una vacanza rilassante in uno dei luoghi più belli al mondo

Positano si conferma una delle località turistiche più amate ed ambite a livello mondiale. Siamo a metà maggio e sono già tantissimi i turisti che hanno scelto la città verticale. Ospiti provenienti da tutte le parti del mondo ma uniti dall’amore per la perla della costiera amalfitana, attratti dai paesaggi e dalla bellezza unica fatta di mare azzurro, scorci da scoprire e stradine da percorrere. Tra tutti abbiamo incontrato due turiste provenienti dall’Arizona che ci hanno confermato il loro amore per Positano con una predilezione particolare per la spiaggia ed il mare.