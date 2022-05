Dalla Costiera Amalfitana parte la prima barca ecocompatibile, destinata al noleggio

La Plaghia Charter ha scelto Ecolux 850 Hybrid, un’eccellenza della nautica italiana, per guardare al futuro con il massimo rispetto dell’ambiente ed offrire alla propria clientela il top del made in Italy.

I sindaci dei comuni di Praiano e Positano, con la responsabilità che ci spinge a cercare un sempre minor impatto ambientale, si stanno adoperando per l’installazione delle colonnine elettriche anche se le apparecchiature presenti a bordo consentono una perfetta autonomia per la ricarica.

L’imbarcazione, presentata in anteprima a Cannes nel mese di settembre 2021, è il connubio perfetto di design di altissimo livello, tradizione e tecnologie innovative green.

La firma del progetto e quella di Fausto Colombi, un curriculum di assoluto rilievo già fondatore dei Cantieri di Sarnico ed ex direttore di stabilimento dei Cantieri Riva; ed è proprio da questa grande esperienza che nasce la necessità di offrire al mercato imbarcazioni fortemente innovative ed ecocompatibili.

La grande cura delle rifiniture e la scelta dei materiali, degni di un grande yacht, lasciano letteralmente “a bocca aperta”, il che dimostra la grande qualità costruttiva che il cantiere vuole offrire al mercato.

Sia gli interni che gli esterni sono indiscutibilmente eleganti con ampio utilizzo di mogano che a dimostrazione dell’altissimo livello di finiture viene trattato con ben venti mani di vernici che si abbina piacevolmente al teak, altro materiale pregiato dell’ampia spiaggetta di poppa, del pozzetto e ampio camminamento centrale.

Tre comode chaise longue per il relax.

L’imbarcazione con carena tipo semidiscolacante diritto di prua a coltello studiata per tagliare le onde riducendo il più possibile l’attrito idrodinamico ed è allestita con una motorizzazione turbo diesel 330 cavalli con trasmissione entro fuoribordo e motore elettrico potenziato 25 kilowatt.

L’imbarcazione durante l’estate sarà di base tra Praiano, Positano, Amalfi e Capri.