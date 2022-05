Da Sorrento al Tribunale di Salerno, l’avv. Alfano: “Referendum per dare respiro a giustizia penale”

Ci troviamo al Tribunale di Salerno dove l’avvocato e criminologo Luigi Alfano di Sorrento parla dei referendum di giugno dopo udienza: È una battaglia di civiltà giuridica – li definisce Alfano. Credo che la giustizia penale stia vivendo in questi ultimi anni un momento di grande tormento e fragilità nonostante il Ministro credo abbia approntato delle riforme emergenziali dettate soltanto dal momento. Credo che una riforma organica della giustizia penale così com’è stata strutturata in alcuni quesiti referendari sia un grande volano per la nostra civiltà giuridica. In particolar modo mi riferisco alle esigenze di custodia cautelare, alla limitazione della libertà personale, alla valutazione e interpretazione di alcuni provvedimenti giurisdizionali, alle nomine del Consiglio Superiore della Magistratura per evitare il sistema correntizio. Per dare maggiore respiro e non fare in modo che anche provvedimenti assolutori possano gettare nello sconcerto, angoscia e nella distruttività le persone. Questi quesiti posti ai cittadini credo che siano quesiti fondamentali soprattutto per combattere un allentamento e una lunghezza che oramai è diventata endemica della giustizia, sia penale che civile. Un paese che si professa civile lo si misura anche da quanto durano i processi sia penali che civili, che purtroppo in Italia sono molto lunghi, lenti, farraginosi e dall’esito incerto. Credo che questi referendum possano essere un respiro e una modifica della giustizia penale per fare in modo che la giustizia non continui ad essere massacrata così come sta accadendo.