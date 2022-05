Da Punta la Guardia al laboratorio d’arte a Praiano e Conca dei Marini: le torri della Campania su Rai 3

Antonino Siniscalchi e Mauro Colandrea dell’associazione “La Torretta” di Torre Punta la Guardia hanno preso parte al reportage di Francesca Ghidini per Rai 3. Nel servizio del TGR Campania di oggi, sabato 7 maggio alle 13:25, è andata in onda la rubrica Mezzogiorno Italia che nasce con l’intento di portare alla luce le bellezze di un territorio. Le torri in Campania sono tra le principali mete turistiche in Campania, come la torre di Capo Rivo al borgo di Seiano di Vico Equense. Circa 400 torri costruite tra il 1563 e il 1569. Iniziarono a costruire le torri nel 1280 con la Guerra del Vespero – dice Flavio Russo intervistato. Queste torri avevano la caratteristica di essere un piccolo fortino in grado di difendersi e difendere la costa sia dagli sbarchi, sia dagli agguati corsari. Spostandoci a Seiano, la Ghidini ha raggiunto il giornalista e professore Antonino Siniscalchi alla torre di Capo Rivo: Vengono chiamate in tanti modi: torri costiere, torri cavallare e torri vicereali. Cavallare perché durante le incursioni dei Saraceni i soldati partivano dalle torri e andavano ad avvisare le popolazioni che erano in arrivo i Saraceni – racconta Siniscalchi. Invece a Torre Punta la Guardia con Colandrea: Noi come associazione La Torretta dal 2014 abbiamo portato avanti una battaglia per recupero e valorizzazione di questo bene storico ed archeologico. Non è un caso che oggi parliamo dalla Marina di Seiano e non dalla torre perché al momento è ancora chiusa al pubblico. La torre a Praiano, in costiera amalfitana, è invece il tempio dell’artista Paolo Sandulli con il suo laboratorio di pittura e scultura in terracotta da trent’anni. Non poteva mancare la torre costiera di Conca dei Marini: struttura che risale al 500 affacciata sullo splendido mare della Diva Costa, un avamposto in costiera amalfitana tra le più belle perché si apre come un anfiteatro sul mare – dice il giornalista MarioAmodio. Foto 3 di 4