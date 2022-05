Da Amalfi a Positano: shooting fotografico per la modella Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi si trova da qualche giorno in costiera amalfitana per uno shooting fotografico da urlo. La modella polacca ha sfoggiato il suo fisico per alcuni scatti in costume ad Amalfi, Positano e Praiano. Proprio nella città verticale ha anche pubblicato uno scatto in topless affacciata verso il mare e la splendida perla della costiera.

Non è mancato, tra le altre cose, anche uno spavento per la giovane modella. Alcune instastories poi rimosse la ritraevano con un cerotto al braccio tipico di un post prelievo del sangue. Klaudia ha infatti effettuato degli esami in un ospedale che non pare essere quello di Castiglione di Ravello, né di Sorrento. La cosa certa è che ora la modella è finalmente tornata in forze per lavorare e al contempo godersi questo magnifico territorio.

Klaudia ha acquisito notorietà in Polonia al programma TVN “Top Model”, in cui ha ottenuto un quinto posto. La modella ha molte apparizioni episodiche in serie e film: “Brutto”, “Dritto nel cuore”, “Come sbarazzarsi della cellulite” o “Battesimo”. Inoltre, per qualche tempo Klaudia El Dursi è stata anche una “leader” nello spettacolo “Kuba Wojewódzki”. Inoltre, la modella è apparsa in molte edizioni straniere della rivista Playboy. Attualmente, Klaudia El Dursi gestisce uno studio di sartoria, dove crea principalmente abiti su misura.